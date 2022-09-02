Несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате зарплат должностным лицам на период действия карантина через COVID-19, и. о. директора предприятия обеспечил излишнее начисление себе зарплаты.

Трое должностных лиц порта "Южный" подозреваются в завладении почти 1,5 млн грн.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Отмечается, что сегодня правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам государственного предприятия "МТП "Южный" в завладении почти 1,5 млн грн. Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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Это исполняющий обязанности директора предприятия, главный бухгалтер и заместитель директора. Эти должности фигуранты занимали на момент совершения преступления.

По данным следствия, с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате зарплат должностным лицам (не более 47,2 тыс. грн) на период действия карантина через COVID-19, и. о. директора порта "Южный" обеспечил лишнее начисление себе зарплаты. Его действия, совершенные по предварительному сговору с главный бухгалтером и заместителем директора порта, привели к почти 1,5 млн грн убытков государству.

Напомним, работники Минобороны хотели нажиться на закупке бронежилетов для ВСУ.

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