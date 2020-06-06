Киевляне возмущены, а у Кличко "в шоке!": в столице строят ТРЦ прямо на автомобильной трассе (фото, видео)

В Киеве начали строить торговый центр вплотную к проезжей части, заняв полностью одну полосу дороги.

Торговый центр April City строят на станции скоростного трамвая “Кольцевая дорога”. Строят с размахом – прямо на проезжей части.

Об этом сообщили киевляне в соцсетях.

По проекту разворотное кольцо трамвая должно проходить через April City. А по факту торговый центр полностью занял одну полосу проезжей части магистральной автомобильной дороги. Это произошло на проспекте Леся Курбаса, рядом со станцией станции скоростного трамвая “Кольцевая дорога”.

«В Киеве создали серьезный прецедент – строительство торгового центра не на газоне или в парке, теперь – за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги», – написал под фотографией, опубликованной в Фейсбук, киевлянин Александр Кива.

Другой пользователь Facebook, подписан как Сергей Наумович, отметил: “В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные пробки, поскольку одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая”, – говорится в посте.

Пользователь соцсети отметил, что внешний вид будет испорчен сооружением. Он добавил с сарказмом, что дороги вообще не нужны и их можно забирать под строительство торговых центров и жилых комплексов.

“А такое, как тебе, Илон (Маск)?” – добавил Сергей Наумович.

Он также прикрепил к посту отметку на карте, где происходит строительство ТЦ – проспект Леся Курбаса, недалеко от ТЦ “Апрель”.

В комментариях люди отреагировали на ситуацию с возмущением. Советник мэра столицы Максим Бахманов написал, что это “тупо шок, выясняем”. Ему ответил другой пользователь, заявив, что строительство в таком состоянии уже около 2 лет и с другой стороны дороги то же самое.

Напомним, с 20 октября 2018 года станция Правобережной линии Киевского скоростного трамвая была закрыта, на ее месте ведется строительство торгового центра «April City». Ожидается, что разворотное кольцо будет проходить через сам торговый центр.

На сайте Киевского городского совета 21 марта 2019 года было зарегистрировано петицию с призывом не строить ТРЦ «Апрель» на конечной станции скоростного трамвая №3. Согласно плану застройки ТРЦ «Апрель», на месте рынка Зодчих напротив дома по улице Зодчих, 46, должна быть сведена 20-этажная высотка.

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