Молодежь катается прямо по кладбищенским могилам, однако скоро это закончится.

В Ривне на старом еврейском кладбище устроили велопарк. В центре города на территории, где находятся могилы, молодежь катается на велосипедах и сроит из надгробий трамплины.

Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ).

"В центре города разрывается место захоронения. Молодёжь извлекает из земли старые мацевы, которые затем использует в качестве укрепления для постройки трамплинов. А из самой земли строятся трамплины", - указано в сообщении.

Представители ОЕОУ обратились в Областную администрацию Ривне с просьбой защитить кладбище от велосипедистов. Для этого они уже направили ходатайство о присвоении кладбищу статуса культурно-исторического объекта. Власти ОГА отреагировали на обращение и приняли ходатайство.

Читайте такжеВ Одессе неизвестные "обматерили" Зеленского на баннерахВ скором времени велопарк на еврейском кладбище закончится. Власти уже готовят документы для нового статуса кладбища. После этого постоянное осквернение окончательно прекратится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве мужчины надругались над могилой украинского ученого.

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Автор: Полина Кузенко