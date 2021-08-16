Им грозит до семи лет заключения.

В Киеве будут судить мужчин, которые повредили памятный бюст на могиле украинского ученого. Они хотели его продать.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В июне работники Байкового кладбища увидели мужчин, которые демонтировали бюст на могиле. Одного из злоумышленников задержали на месте, а за другим устроили погоню.

Оказалось, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Бюст украинского ученого сделан из латуни, поэтому они хотели его украсть и продать.

Читайте такжеКиевлянин устроил "гонки" с патрульными - в автомобиле в это время находились дети (видео)Следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт с материалами уголовного производства направили в районный суд для избрания решения. Злоумышленники находятся под стражей, где будут ждать рассмотрения дела в суде.

Мужчинам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет.

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Автор: Людмила Жерновская