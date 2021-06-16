Мужчина погиб на месте.

В Святошинском районе столицы под колеса грузовика попал велосипедист.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В полицию сообщили об автопроисшествии с потерпевшим на улице Зодчих. На место выехали экипажи патрульных, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что пьяный прохожий изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу.

Читайте также"Не понимает, что делает": в Киеве девушка улеглась посреди дороги (видео)В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса грузовика. Мужчина погиб на месте.

Происшествие должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

После проверки ей будет предоставлена правовая квалификация.

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Автор: Людмила Жерновская