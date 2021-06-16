В Святошинском районе столицы под колеса грузовика попал велосипедист.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.
В полицию сообщили об автопроисшествии с потерпевшим на улице Зодчих. На место выехали экипажи патрульных, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа.
Предварительно известно, что пьяный прохожий изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу.
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Происшествие должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.
После проверки ей будет предоставлена правовая квалификация.
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