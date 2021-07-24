10 жителей Волынской и Ривненской областей наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты.

Правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки янтаря через границу, изъяли около 300 кг "солнечного" камня.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, 23 июля правоохранители провели 16 обысков по местам жительства и в транспортных средствах лиц, причастных к обработке и сбыту янтаря. В Ковеле и Луцке ликвидированы три подпольных цеха для обработки камня.

Изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, помимо этого, пистолет и денежные средства.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценного камня достигает около 1 млн грн, отметили в ГПСУ.

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"Создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки, в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ривненской областей", - говорится в сообщении.

Злоумышленники покупали камень и осуществляли его переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия вне таможенного контроля они переправляли в Республику Польша, оттуда в Объединенные Арабские Эмираты, где его и сбывали.

Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

Всем участникам преступной группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса ("незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря").

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Автор: Таня Поляковская