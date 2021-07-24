Правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки янтаря через границу, изъяли около 300 кг "солнечного" камня.
Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, 23 июля правоохранители провели 16 обысков по местам жительства и в транспортных средствах лиц, причастных к обработке и сбыту янтаря. В Ковеле и Луцке ликвидированы три подпольных цеха для обработки камня.
Изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, помимо этого, пистолет и денежные средства.
Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценного камня достигает около 1 млн грн, отметили в ГПСУ.
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"Создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки, в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ривненской областей", - говорится в сообщении.
Злоумышленники покупали камень и осуществляли его переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия вне таможенного контроля они переправляли в Республику Польша, оттуда в Объединенные Арабские Эмираты, где его и сбывали.
Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.
Всем участникам преступной группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса ("незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря").
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