Злоумышленников разоблачили после того, как они нарушили правила дорожного движения.

На территории Киевской области задержаны "друзья детства" с пятью мешками конопли.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, в ночь на четверг, 21 октября, в селе Косовка Володарского района за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль "ЗАЗ-110206" под управлением 34-летнего водителя.

Кроме водителя, в автомобиле находились двое его товарищей 26-ти и 33-х лет. Во время осмотра полицейские обнаружили в автомобиле мешки с растениями конопли и сразу вызвали на место следственно-оперативную группу.

Из салона и багажника автомобиля сотрудники полиции изъяли три мешка с наркосодержащим зельем.

Читайте такжеПод Одессой нашли плантацию конопли на 3,5 миллиона гривеньВ дальнейшем следователи выяснили, что мешки с коноплей мужчины перевозили в помещение, которое временно снимали.

В доме сотрудники полиции обнаружили четвертого фигуранта. Им оказался 34-летний киевлянин, ожидавший приезда своих друзей.

Во время обыска в помещении следователи изъяли еще два мешка подсушенных растений конопли, устройство для потребления наркозелья, перчатки, устройство для измельчения и сито.

"Выяснилось, что друзья детства, которые проживают на одной из столичных улиц, намеревались перевозить растения конопли в Киев для собственного употребления", – сообщили в полиции.

Автомобиль доставили на площадку временного задержания транспортных средств, а все изъятое – на экспертизу.

Всех участников правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных вещества или их аналогов без цели сбыта, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Киеве правоохранители задержали болгарского наркобарона Эвелина Банева-Брендо, который на протяжении многих лет находился в международном розыске.

Автор: Наталья Хаджи