Конфликт между Алексеем и мужчинами возник возле дома военного.

Убийству киевского добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины предшествовала ссора и драка с нападавшими из-за паркоместа.

Об этом в интервью изданию "Факты" рассказал лучший друг Щербины, командир добровольческого формирования № 4 112-й бригады территориальной обороны города Киева Всеволод Терентьев.

По его словам, конфликт между Алексеем и мужчинами возник возле дома военного.

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Алексей возвращался на Hyundai домой с купленными продуктами, однако не смог припарковаться, поскольку Lexus перекрыл проезд.

"Алексей - парень принципиальный и ему всегда было безразлично, один ли перед ним стоит человек, или несколько. Он за словом в карман не лез. Сделал замечание оппонентам. Началась словесная перепалка и небольшая драка. При том Алексей был одет в военную форму, поэтому обидчики видели, что перед ними защитник", - сказал Терентьев.

Дальше Щербина крикнул что-то мужчинам вслед, те вернулись к машине, достали оружие и выстрелили в военного.

"Пуля попала в живот. Скорее всего, вследствие внутреннего кровотечения Алексей и умер, потому что возле него крови почти не было... После совершенного они (нападавшие) все гильзы, которые были выпущены, собрали с поличным. Единственное что потом правоохранители нашли - неиспользованный один патрон", - добавил Терентьев.

У самого Алексея осталась жена и дочь, а также мать с сестрой. Отца, который тоже служил в ВСУ, он потерял всего 40 дней назад, уточнил Терентьев.

В Киеве убили военного: что известно о гибели Алексея Щербины

Накануне, 22 октября, патрульная полиция сообщила о задержании троих мужчин, причастных к стрельбе и убийству столичного водителя.

Впоследствии стало известно, что погиб доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина. Мужчина активно волонтерил ВСУ и готовил документы на мобилизацию.

Среди задержанных - спортсмен Вячеслав Вильцянюк. Ранее он проходил по делу о телефонном мошенничестве, но его отпустили на волю. Активисты нашли связь Вильцянюка со "спортивным клубом" экс-нардепа-предателя Ильи Кивы.

Еще один подозреваемый - Леонид Игнатенко - неоднократно демонстрировал агрессию в отношении украиноязычных граждан, занимает антиукраинскую позицию.

Подозреваемых арестовали без права внесения залога.

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