Мера пресечения будет действовать до 16 октября.

Ситуацию с нападением на журналистов, пострадавших от радикалов на акции "Нацкорпуса", уже начали выяснять в суде. 19-летнего Никиту Губского - одного из нападавших на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного - взяли под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла следственная судья Печерского райсуда Киева Ирина Литвинова.

Во время заседания прокурор София Волкова зачитала ходатайство следователя, в котором требуется избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат Эдуард Вербинец возразил против этого и попросил суд избрать его подзащитному более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте такжеВ Киеве посреди улицы избили и застрелили мужчинуВ частности, он акцентировал внимание на якобы отсутствии оснований для избрания такой суровой меры пресечения, а также на том, что его клиент работает посменно - и в ночные, и в дневные смены. Потому мера пресечения в виде круглосуточного или ночного домашнего ареста лишит его средств на жизнь, утверждал адвокат.

"Ходатайство удовлетворить: применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября включительно", - зачитала судья фрагмент постановления.

Нападение на журналистов ходе акции протеста под офисом президента - справка УНИАН

14 августа после акции" Остановим капитуляцию", которая состоялась под офисом президента, двое молодых людей избили фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного.

Нападающими оказались львовяне 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. Обоим инкриминируют ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 14 лет.

В "Нацкорпусе" заявили, что нападавшие на журналиста уже извинились и были наказаны.

Кроме этого ранее УНИАН уже сообщал, что EFJ вступилась за украинских журналистов, пострадавших от нападения радикалов на акции "Нацкорпуса".

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Автор: Антонина Доломанжи