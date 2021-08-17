В ходе событий 14 августа на Банковой пострадали по меньшей мере трое сотрудников СМИ.

Европейская федерация журналистов (EFJ) прокомментировала насилие против журналистов, которое имело место на акции "Нацкорпуса" в Киеве 14 августа. Организация призвала украинские власти привлечь виновников к ответственности и повысить защиту журналистов на массовых мероприятиях.

В EFJ указали, в частности, на избиение фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного правыми радикалами. Кроме него, в ходе событий 14 августа пострадали по меньшей мере двое сотрудников СМИ. Против корреспондента ресурса Vesti.ua Валентина Банных применили слезоточивый газ, а оператор телеканала 1+1 Антон Филипп был травмирован. Как заявил Глава НСЖУ Сергей Томиленко, активисты напали на Филиппа, когда увидели логотип телеканала на его камере.

Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что такие нападения – совсем не редкость.

"Александр Кужельный, Антон Филипп и Валентин Банных - еще одно дополнение к ужасающему списку журналистов, подвергшихся нападениям во время массовых акций. Власти должны сделать все возможное, чтобы защитить прессу в такой враждебной среде. Мы призываем к тщательному расследованию, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к нападению", - отметил он.

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Нападение на журналистов на Банковой

Напомним, фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного избили на Банковой 14 августа. Активисты собрались там, чтобы провести акцию протеста под Офисом президента. Им не понравилось, что Кужельный фотографирует их.

По факту нанесения телесных повреждений Кужельному было открыто уголовное производство.

"Буквы" опубликовали и видео нападения, которое сняли и выложили в сеть сами нападавшие. На нем можно видеть, что Кужельного окружила группа молодых людей, они оскорбляют его и требуют удалить фото. Пока журналист пытается что-то объяснить, один из участников без причин начинает его избивать. К избиению подключаются еще несколько человек, журналиста валят на землю и бьют ногами.

Вскоре в "Нацкорпусе" заявили, что виновники нападения уже "наказаны". Было опубликовано также видео, на котором двое нападавших извиняются перед Кужельным в присутствии главы Нацкорпуса Билецкого.

Оператор ТСН, доброволец АТО Антон Филипп пострадал уже тогда, когда акция "Нацкорпуса" превратилась в масштабную потасовку между активистами и силовиками. Он был сбит с ног ударом по голове, а также получил большую порцию слезоточивого газа.

По словам потерпевшего, нападение на него произошло после идентификации отдельными активистами символики телеканала 1+1 на съемочной технике и вражеских призывов в сторону работника медиахолдинга.

Всего в стычках на Банковой 14 августа пострадали восемь правоохранителей и трое журналистов.

Автор: Григорий Бондарь