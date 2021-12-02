Один обвиняемый получил 12 лет лишения свободы, другого суд оправдал.

Суд огласил приговор по делу об убийстве в 2017 году экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила на своей странице в Facebook.

"Шевченковский районный суд Киева, который рассматривал дело об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, огласил приговор по этому резонансному делу.

"Обвиняемого, который, по данным следствия, подвозил исполнителя на место совершения преступления, а затем совершил действия на уничтожение автомобиля как вещественного доказательства, суд признал виновным в пособничестве в умышленном убийстве Дениса Вороненкова, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Это то наказание, на котором настаивал прокурор в прениях", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСмерть 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: суд вынес приговор 13-летнему убийцеВместе с тем суд оправдал другого обвиняемого, который, по данным следствия, следил за потерпевшим, собирал информацию относительно образа его жизни, а также принимал участие в планировании места и времени совершения преступления.

Прокуратура будет обжаловать решение суда в части оправдания этого лица как необоснованное.

Убийство Вороненкова - что известно

Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и самого нападавшего, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Ярославом Левенцем, Александром Лосем и Ярославом Тарасенко. Лося и Тарасенко задержали.

Заказчиком убийства якобы был подконтрольный ФСБ РФ "криминальный авторитет" Владимир Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой.

По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.

Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова завершилось в мае 2018 года.

11 августа суд завершил следствие по делу в отношении двух человек по обвинению в пособничестве в умышленном убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова.

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Автор: Дмитрий Хилюк