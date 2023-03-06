В разговоре с журналистами Ольга Куць признала, что не является реальной владелицей бизнеса.

Лычаковский районный суд Львова арестовал активы одного из лидеров запрещенной "ОПЗЖ" и кума российского диктатор Виктора Медведчука и его близкого соратника, беглого нардепа Тараса Козака, фиктивной бенефициаркой которых была некая Ольга Куць.

Как сообщает Bihus.Info, речь идет о компаниях "Истбуд" и "Таун Ленд Компани", у которых доля Куць составляет 55%. Общая стоимость активов может достигать 5 миллиардов гривен, а об их аресте стало известно из судебных постановлений и Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество.

Первая компания является владелицей почти гектара земли на бульваре Дружбы Народов в Киеве стоимостью около 160 миллионов гривен, вторая является заказчицей строительства жилого комплекса "Поэтика", возводимого в Киеве.

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Кто такая Ольга Куць

В конце февраля Bihus.Info сообщали, что 62-летняя Ольга Куць из Львова является бенефициаркой ряда фирм, владеющих дорогой землей и недвижимостью в Киеве.

Компании, в которых Куць значится владелицей крупнейших долей, оказались связанными со строительным бизнесом избранного от "ОПЗЖ" нардепа Вадима Столара. Она стала номинальной совладелицей упомянутых компаний в 2020-м году, когда, по информации СМИ, долю в бизнесе Столара приобрели Виктор Медведчук и Тарас Козак.

В разговоре с журналистами Куць признала, что не является реальной владелицей бизнеса. Она рассказала, что ранее работала в нескольких львовских фирмах, связанных с семьей Тараса Козака, и, работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность. На момент публикации расследования, по словам самой Куць, правоохранители ею не интересовались и к ней не обращались.

Где сейчас Виктор Медведчук и Тарас Козак

Оба соратника подозреваются украинскими правоохранителями в государственной измене и сейчас находятся за пределами Украины. В январе Рада прекратила их депутатские полномочия, а президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении гражданства Козака и Медведчука.

Тарас Козак уехал из Украины еще в 2021 году. Кум Путина Медведчук был задержан СБУ и в сентябре передан России во время обмена пленными.

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