При этом сама женщина даже не скрывает, что является подставным лицом опальных политиков.

Окружение кума Путина Виктора Медведчука записало доли в нескольких киевских компаниях с активами на сотни миллионов гривен на пенсионерку из Львова.

Как сообщают расследователи Bihus.Info, речь идет о 62-летней Ольге Куць. Женщина значится бенефициаркой ряда фирм, которые, в свою очередь, владеют дорогой землей и недвижимостью в Киеве.

В частности, Куць является:

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конечной бенефициаркой компании "Истбуд", на которую оформлен почти гектар земли на бульваре Дружбы народов с целевым назначения "для строительства гостинично-офисного дома", ориентировочной стоимостью в 160 миллионов гривен;

бенефициаркой фирмы "Таун Ленд Компани" - заказчицы строительства жилого комплекса "Поэтика" в Киеве, владелицы ряда недостроев.

совладельцем компании "Промтек", в распоряжении которой находится более гектара земли на киевской Борщаговке – под строительство культурно-развлекательного комплекса.

Компании, в которых Куць значится владелицей крупнейших долей, связаны со строительным бизнесом нардепа ОПЗЖ Вадима Столара. Долю в бизнесе Столара в 2020-м приобрели Виктор Медведчук и его близкий соратник Тарас Козак. Медведчук и Козак среди официальных партнеров Столара так и не появились, но именно тогда совладельцем упомянутых компаний стала Ольга Куць.

Расследователи предполагают, что за Куць на самом деле может скрываться само окружение Медведчука, скрывая ценные активы от возможных арестов.

"Во время разговора с Ольгой Куць выяснилось, что ранее она работала в нескольких львовских фирмах, связанных с семьей Тараса Козака. Более того, женщина признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а, работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность. Также Куць заявила, что не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня", - отмечают журналисты.

Кроме того, женщина заявила, что к ней еще не обращались правоохранители. Журналисты подготовили к ним ряд заявлений о необходимости более детального расследования и последующего ареста активов, которые могут быть связаны с Медведчуком и Козаком.

Арест и обмен Медведчука

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене и на момент вторжения РФ находился под домашним арестом.

Однако в первые дни войны кум Путина сбежал из-под домашнего ареста. Скрывался опальный политик не долго-в апреле СБУ задержала его во время попытки побега в форме ВСУ.

21 сентября 2022 года в рамках обмена пленными Медведчука издали России, получив в обмен на него 200 украинских бойцов. По данным Hurriyet, именно Россия просила обменять Медведчука.

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