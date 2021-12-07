Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Офиса генерального прокурора и сотрудников Нацполиции жителю Черкасской области сообщено о подозрении в развращении и насиловании 7-летней девочки, а также изготовлении и распространении изображений порнографического характера с ее участием.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Читайте такжеВ Украине на 53% выросло количество заявленный о домашнем насилии, - МВДПо данным следствия, подозреваемый, являющийся родственником девочки, пользовался ее беспомощностью. Он насиловал ребенка и неоднократно изготавливал фото-и видеоматериалы с ее участием. Детскую порнографию хранил и сбывал на форумах сети "DarkNet".

Во время обыска на его компьютере правоохранители обнаружили порноконтент с участием малолетнего ребенка, в том числе видео ее изнасилования.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, по данным опроса исследовательского агентства Fama, около 4% украинцев стали жертвами изнасилования в детстве, а 23% пострадавших от сексуального насилия и домогательств.

Опрошенные считают, что в основном совершают сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних незнакомцы (62%), некровные родственники (41%), друзья/одноклассники (33%) и другие знакомые (32%). Впрочем, по данным организации RAINN, в 8 из 10 случаев сексуальное насилие совершается тем, кто хорошо знает жертву.

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Автор: Екатерина Малюга