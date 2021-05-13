Агент спецслужб России, который собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины и готовил теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам тюрьмы.
Об этом в четверг, 13 мая, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
«Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач», - говорится в сообщении.
По сведениям СБУ, злоумышленник собирал разведданные в отношении подразделений ВСУ и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.
Читайте такжеГраната на газовой трубе в одесском подъезде: полиция расследует теракт (фото)Отмечается, что во время задержания у него было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально оборудованного тайника. По выводам экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины и приговорил к шести годам лишения свободы.
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