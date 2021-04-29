Девочка пыталась похудеть и довела свой организм до критического состояния.

В больнице Одессы от анорексии умерла 12-летняя девочка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в больнице скончалась 12-летняя девочка, которую накануне госпитализировали с диагнозом "анорексия".

Предварительно установлено, что малолетняя пыталась похудеть и довела свой организм до критического состояния.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия.

В социальных сетях сообщают, что девочка умерла в детской ГКБ №3, в реанимацию которой была доставлена накануне.

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Автор: Лариса Козовая