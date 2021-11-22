На границе Польши и Беларуси уже не впервые замечают пьяных военных.

На границе Беларуси и Польши зафиксировали странную выходку вооруженного военного. Пьяный белорус приставал к польским пограничникам и просил их поменяться сигаретами.

Видео с нетрезвым военным появилось в Twitter министерства национальной обороны Польши.

Так, беларусский военный с явными признаками опьянения стоял у колючей проволоки с оружием. Он пытался говорить с польскими силовиками на английском языке. Мужчине просил пограничников, чтобы те поменялись с ним сигаретами.

"Пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках. Это не первый подобный случай, с которым сталкиваются наши солдаты", - написали в министерстве национальной обороны Польши.

Инцидент также прокомментировал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. На своей странице в Twitter он написал, что подобные выходки со стороны белорусских военных лишь увеличивают угрозу возникновения непредвиденных ситуаций на границе Польши и Беларуси.

"Как видите, часть беларусских военнослужащих, направленных на границу с Польшей, находится в состоянии алкогольного опьянения. Это еще один элемент, увеличивающий угрозу на границе. Беларусская сторона уже много дней действует так, будто рассчитывает спровоцировать опасный инцидент на границе", - указал Жарин.

Миграционный кризис на границе с Беларусью:

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

Читайте такжеПольша считает, что миграционный кризис может стать прелюдией к "чему-то худшему"С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели. 21 ноября стало известно, что около сотни мигрантов пытались прорвать польскую границу со стороны Беларуси.

Автор: Полина Кузенко