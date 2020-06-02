Стрельба на рынке в Одессе: правоохранители задержали 10 участников беспорядков (видео)

Полиция задержала тех, кто пришел мстить оппонентам за погром магазина и ранения мужчин.

В полицию доставили 10 участников беспорядков на промтоварном рынке «7-й километр», расположенном в пригороде Одессы.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, утром на указанном рынке неизвестные в масках зашли в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой.

«Избили реализаторов, и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах. Для установления места нахождения и задержания этих лиц в действие введен оперативный план «Перехват», - сообщил Бех.

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По его информации, представители потерпевшей стороны решили «дать ответ» оппонентам, так как уверены, что нападавшие – их соотечественники (уроженцы Сирии), которые также торгуют тканями, но в другом магазине, и у них ранее был бытовой конфликт из-за мест парковки автомобилей. Они, вооружившись пистолетами для стрельбы резиновыми пулями и битами, отправились к магазину оппонентов, где начали бить витрину.

«Полицейские, которые прибыли на место ЧП, остановили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10 человек», - рассказал Бех. В полицию доставлены те, кто пришел мстить за погром и ранение мужчин.

По факту открыто уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, которые после погрома в магазине скрылись с места происшествия.

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Бех уточнил, что в результате стрельбы в магазине ранения получили двое мужчин 1982 и 1990 годов рождения, которых доставили в больницу. По предварительным данным, у одного из них – огнестрельные ранения и резаные раны лица, у другого – закрытая черепно-мозговая травма.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, на промтоварном рынке «7-й километр», расположенном в пригороде Одессы, неизвестные в масках устроили стрельбу в магазине, ранив двух человек. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Позже очевидцы сообщили, что на территории рынка группа людей битами разбила стекла магазина тканей МЕГА TEX.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день.

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