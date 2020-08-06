В Обухове мужчина обстрелял остановку общественного транспорта, есть пострадавшая (фото)

Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В центре Обухова Киевской области водитель автомобиля на ходу обстрелял остановку общественного транспорта, пытаясь попасть в водителя другого автомобиля, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.

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Как выяснили правоохранители, беспорядочную стрельбу по остановке спровоцировал конфликт между 33-летним злоумышленником и водителем другой машины. Мужчины поспорили во время дорожного движения на светофоре. В ходе спора один из оппонентов достал пистолет «Форт-12» и открыл стрельбу, попав в остановку общественного транспорта.

Стрелка, который сразу же скрылся с места происшествия, задержали в рамках начатой спецоперации в Киеве.

В результате инцидента пулю получила продавец киоска, которая выбежала на тревожные звуки на улицу. Медики диагностировали у нее непроникающее ранение грудной клетки.

Правоохранители открыли дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Мужчине намерены объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Киеве напали на иностранных студентов, причиной инцидента, вероятно, стал цвет их кожи. Кроме того, 2 июня на промтоварном рынке «7-й километр», расположенном в пригороде Одессы, неизвестные в масках устроили стрельбу в магазине, ранив двух человек.

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