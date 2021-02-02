Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

История со стрельбой в Киеве получила неожиданное продолжение - полиция разыскала другого участника конфликта.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"И еще один план-перехват был введен в 20:30. На этот раз искали "пострадавшего" на Toyota Camry, в которого стреляли мужчины с Skoda (ранее задержанные на Лобановского). Этот автомобиль также задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Это авто имеет внешние следы повреждения от пуль, но водитель все отрицает. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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Автор: Юрий Годован