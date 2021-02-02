Правоохранители задержали еще одно авто / фото Киев Оперативный Facebook
История со стрельбой в Киеве получила неожиданное продолжение - полиция разыскала другого участника конфликта.
Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"И еще один план-перехват был введен в 20:30. На этот раз искали "пострадавшего" на Toyota Camry, в которого стреляли мужчины с Skoda (ранее задержанные на Лобановского). Этот автомобиль также задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.
Киев Оперативный Facebook
Это авто имеет внешние следы повреждения от пуль, но водитель все отрицает. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Киев Оперативный Facebook
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