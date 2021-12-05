Мужчина специально светил в лицо копа ярким фонарем, а после в него плюнул.

В Харькове блогер из Днепра, который снимает споры с полицией и нередко устраивает конфликтные ситуации, обматерил копа и плюнул ему в лицо. Мужчина провоцировал правоохранителя на применение силы и все снимал на видео.

Об этом сообщается на странице Police Control Ukraine в Facebook.

Так, скандальный блогер из Днепра приехал в Харьков и нашел новую идею для своего контента. На видео можно заметить, что мужчина специально светил в лицо копа ярким светом и пытался провоцировать правоохранителя.

После этого блогер плюнул в лицо патрульного полицейского и начал спрашивать, чем на такой выпад может ответить сам правоохранитель. Мужчина материл копа, пытался вывести его из себя и хотел вынудить полицейского к применению силы.

"Напомним, в январе этого года блогера задерживали из-за управления авто в состоянии наркотического опьянения. Он пытался сбежать от полицейских, но нарушителя задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также он отказался от прохождения проверки на состояние опьянения", - указано в сообщении на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Харькове мужчина переоделся в бездомного и бил людей за отказ давать милостыню (видео)Сам блогер на своей странице в Instagram утверждает, что он спровоцировал конфликт якобы из-за того, что полицейский первым начал светить ярким фонарем в лицо другого человека.

В комментариях пользователи разделились. Одни пишут, что блогеру явно не стоило плевать в лицо копа. Другие же пишут, что подобный пиар выглядит довольно провокационно.

Чем закончился инцидент - остается загадкой. Видео с конфликтом блогера и полицейского оборвалось на моменте, когда они продолжали спорить. Однако дошло ли до применения силы и понесет ли мужчина наказание за плевок - пока что не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве произошел довольно странный инцидент - женщина вызвала полицию из-за водителя-нарушителя, а затем принялась его защищать.

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Автор: Полина Кузенко