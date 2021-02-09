Злоумышленник предложил руководителю одного из научных институтов Харькова за 10 тыс. долл. предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотников.

В Харькове задержан житель Николаева, который по заказу ФСБ РФ собирал секретные данные о военных разработках.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ личное задание по сбору информации закрытого характера относительно новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов.

«Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов Харькова, занимающихся разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ разоблачила агента спецслужб России на дестабилизации ситуации в Украине

Отмечается, что 7 февраля на железнодорожном вокзале Харькова во время получения имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов, следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержан подозреваемый в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская