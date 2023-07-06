Таким образом взрослый "воспитывал" несовершеннолетнего.

В Одесской области к условному сроку наказания приговорен мужчина, который сажал на цепь и бил по голове обухом топора ребенка. Это следует из приговора Овидиопольского районного суда.

Согласно документу, событие произошло ночью 5 августа 2022 года в квартире фигуранта в селе Либенталь Одесского района.

Как отмечается, мужчина закрепил мальчику на шею один конец металлической цепки, зафиксировав его в виде ошейника, а второй конец цепки присоединил к шкафу. Как установил суд, взрослый человек это сделал из-за ссоры с несовершеннолетним, который "несоблюдался бытовой дисциплины".

Видео дня

Также фигурант бил ребенка обухом топора по голове, в результате чего он получил телесные повреждения. В частности, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылочно-височной области головы.

Освободил злоумышленник ребенка только через трое суток - 8 августа в 16.00. В суде фигурант признал свою вину.

Суд признал его виновным совершении преступления (по ч. 2 ст. 146 УК) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 года.

По некоторым данным, пострадавшему, родители которого погибли, - 10 лет, фигурант – его дядя.

Похожие случаи издевательства над детьми

В сентябре 2022 года правоохранительные органы сообщили, что в Одесской области издевались над семилетним мальчиком, который проживает в Березовском районе вместе с родной тетей и ее семьей, которая взяла опеку над племянником после смерти его родителей.

В полиции утверждали, что указанная семья на учете службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, не находится. Ранее информации о конфликтах в семье или противоправных действиях в отношении детей в органы полиции не поступало. Но установлено, что дядя парня сажал его на цепь. Причина в том, что якобы ребенок причиняет вред, не слушается и убегает из дома. В то же время, по словам соседа, который снял произошедшее на телефон, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия в отношении ребенка.

В полиции утверждали, что указанное событие имело место в июне 2022 года, и свидетель в полицию не обратился, аргументируя это тем, что не хотел портить отношения с соседями. Совместно со службой по делам детей была проведена оценка уровня безопасности ребенка и принято решение об изъятии мальчика из семьи.