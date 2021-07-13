Сообщается, что владелец собаки постоянно выгуливает ее без намордника.

В Днепре в Таромском собака породы ротвейлер искалечила бездомного щенка.

О жутком инциденте в Facebook написала местная жительница Елена Нищенко.

По словам женщины, все произошло в людном месте возле одного из супермаркетов, собаку не могли оттащить от щенка шесть взрослых человек. Искалеченное животное забрали неравнодушные горожане, и сейчас щенок находится в ветеринарной клинике.

"Собака породы ротвейлер покусал, а проще сказать "порвал" щенка. Собаку не могли остановить 6 взрослых человек. Девушка забрала щенка, он еще между жизнью и смертью. Владелец собаки на это отреагировал, как на инцидент, который не стоит его внимания, "так как его собака нормальная". А если бы это был ребенок? Все, кто это видел, были в шоке", – рассказала женщина.

Читайте такжеПод Львовом мужчина куском стекла расчленил собаку и сложил внутренности в пакетДругие пользователи в комментариях отметили, что мужчина с этим псом живет рядом с супермаркетом и постоянно выгуливает ее без намордника.

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Автор: Катерина Шварц