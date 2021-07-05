В Харькове оскорбленный мужчина выбросил на улицу собаку своей девушки.
Об этом сообщают на странице КП Центр обращения с животными в Facebook.
Молодые люди поссорились, после чего девушка уехала в Киев. Парень вывел собаку на улицу, привязал к скамейке и сфотографировал. Он отправил девушке снимки, предложив ей приехать и забрать пса.
"Ссорятся люди - страдают животные.... Ни в чем не повинный пес стал жертвой раздора в семье и оказался привязанным к скамейке..."- говорится в сообщении.
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Позже девушка приехала в приют, чтобы забрать собаку домой.
Несмотря на жару, пес не пострадал, отметили на предприятии.
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