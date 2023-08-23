Речь идет о детях в возрасте от 2 до 12 лет. Они погибли в аварии 22 августа, полиция обновила данные об общем количестве жертв.

В результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF вечером, 22 августа, погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 42-летний водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания, следователи назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии.

В полиции проинформировали, что по факту дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Страшное ДТП в Винницкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19:28.

Вчера в полиции заявляли, что в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

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