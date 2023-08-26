Сообщается, что автобус врезался в польскую фуру с фруктами.

На севере Италии разбился автобус с гражданами Украины. Четыре человека в тяжелом состоянии, еще десять получили серьезные травмы, которые жизни не угрожают, сообщает местное издание ANSA.

Авария произошла вчера около 19:30 по местному времени на северо-востоке страны вблизи городка Латизана, что к востоку от Венеции.

"Автобус, который врезался в польский рефрижератор с фруктами и овощами, был переполнен украинскими туристами, которые возвращались в страну. На борту также было много детей", – пишет издание.

Отмечается, что после аварии около тридцати пассажиров испытывали боль, но только половине из них в итоге понадобилась существенная медицинская помощь. Водитель и полдюжины путешественников, в том числе по меньшей мере один ребенок, были заблокированы в покореженном автобусе, поэтому спасателям пришлось их вызволять с применением спецсредств.

Украинцы в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, в небольшом чешском городке мужчина жестоко избил двух беженок из Украины, когда узнал, откуда они приехали. Нападавший и жертвы не были лично знакомы, поэтому вероятной причиной нападения могла быть ненависть на почве ксенофобии.

А тем временем в соседней Польше местные женщины озабочены из-за того, что женщины из Украины, которые составляют подавляющее число беженцев, составят им высокую конкуренцию за местных польских мужчин.

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