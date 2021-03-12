В столицу пропускают не все транспортные средства.

Под Киевом из-за сильного снегопада застряли сотни автомобилей. Из-за пробок коммунальные службы не могут убрать снег на этих участках.

Об этом рассказал руководитель Службы автодорог в Киевской области Руслан Ничик в эфире канала "Украина 24".

По его словам, подготовка к непогоде началась еще за два дня.

Читайте такжеВ Киеве переполненная маршрутка на скорости объезжала пробку по тротуару: в сети показали видео

"Сейчас в Киевской области работает около 160 единиц уборочной техники, также задействован персонал. В 18:00 в Киев закрыты все въезды по международным и территориальным дорогам, и это проблема. По состоянию на 21:00 Национальная полиция запарковала примерно 800 автомобилей на подъезде к Киеву, что создает большие пробки и делает невозможным уборку. Сейчас я нахожусь на автодороге "Киев - Одесса", пунктов обогрева пока не видел, но автомобили на подъезде к Киеву припаркованы в три ряда", - сообщил он.

На странице автодорог Киевщины сообщается, что ограничения на дорогах государственного значения не вводились. Расчищают дороги от снега 160 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что снегопад в Киеве значительно осложнил ситуацию на дорогах - вечером 12 марта образовались огромные пробки, произошли десятки ДТП.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован