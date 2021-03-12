С 17:00 в Киев временно ограничили въезд крупногабаритного транспорта.

В Киеве в пятницу вечером образовались масштабные пробки на дорогах, вызванные сильным снегопадом и многочисленными авариями. В конце рабочей недели загруженными оказались магистрали в центре столицы, а также направления, ведущие в сторону спальных массивов и выездов из города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps и публикации в соцсетях.

Пробки в центре Киева

В центральной части города осложнено движение по проспекту Победы, бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицам Крещатик, Грушевского, Шелковичная, Бассейная, Мазепы, Сечевых Стрельцов, Большая Житомирская и других.

В обе стороны пробка наблюдается на Гаванском мосту. На Северном мосту и мосту Метро транспорт скопился в сторону Левого берега.

Ситуация на выездах из города

Движение заблокировано на проспекте Победы в сторону выезда из столицы. Также пробка образовалась на Большой окружной дороге. В районе развязки возле станции метро "Теремки" также наблюдается скопление транспорта, равно как и в районе Харьковской площади (возле станции метро "Бориспольская").

Въезд в город ограничен

В Киев с 17:00 из-за непогоды временно ограничили въезд крупногабаритного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, это решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах гололедица. Из-за этого с 17:00 вводится временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу.

"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - говорится в сообщении.

Многочисленные ДТП

Сервис Google Maps свидетельствует о десятках дорожных аварий в различных частях города. ДТП зафиксировали возле моста Патона (на правом берегу), улицах Антоновича, Довженко, Борщаговской, Оболонской, Кирилловской, Полярной, Богатырской; проспектах Голосеевском, Победы, Воздухофлотском, Броварском, Тычины; Вознесенском спуске и многих других магистралях.

Как сообщается на странице "Киев оперативный", на улице Вискозной сегодня столкнулись легковушка и грузовик.

На проспекте Тычины на пешеходном переходе сбил школьницу.

Масштабное ДТП произошло на Окружной дороге возле ЖК "Скандия" - там столкнулись сразу 10 автомобилей, пишет dtp.kiev.ua.

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Автор: Юрий Годован