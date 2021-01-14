Погодные условия резко осложнили ситуацию на дорогах столицы. Только по состоянию на 19:00 полиция зарегистрировала 159 сообщений о ДТП.
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Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Отмечается, что правоохранители в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами.
Водителей призывают быть максимально бдительными на дорогах во время непогоды.
По данным карт Google по состоянию на 21:20 на дорогах Киева замечено почти два десятка ДТП.
В Киеве выпал снег: ситуация на дорогах
- В Киеве во второй половине дня 14 января ухудшилась ситуация на дорогах из-за усиленного снегопада и вызванных им аварий.
- В центре города транспорт скопился на большинстве автомагистралей. На двух столичных мостах через Днепр образовались пробки в сторону левого берега. Больше всего транспорта накопилось на Северном мосту и мосту Метро.
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