На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 коммунальщиков.

Погодные условия резко осложнили ситуацию на дорогах столицы. Только по состоянию на 19:00 полиция зарегистрировала 159 сообщений о ДТП.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Отмечается, что правоохранители в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами.

Водителей призывают быть максимально бдительными на дорогах во время непогоды.

По данным карт Google по состоянию на 21:20 на дорогах Киева замечено почти два десятка ДТП.

В Киеве выпал снег: ситуация на дорогах

В Киеве во второй половине дня 14 января ухудшилась ситуация на дорогах из-за усиленного снегопада и вызванных им аварий.

В центре города транспорт скопился на большинстве автомагистралей. На двух столичных мостах через Днепр образовались пробки в сторону левого берега. Больше всего транспорта накопилось на Северном мосту и мосту Метро.

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Автор: Дмитрий Захаров