В Киеве из-за осложнения погодных условий ночью произошло почти полсотни аварий.
Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.
"Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших. Больше всего, а именно 10 ДТП, произошло в Оболонском районе. Меньше всего - 1 ДТП - в Подольском", - говорится в сообщении.
Столичных водителей призвали учитывать погоду и не нарушать правила дорожного движения.
Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, на Троещине утром произошло ДТП с участием фуры и трамвая. Движение общественного транспорта было временно заблокировано.
Как первый снег повлиял на ситуацию на дорогах, были ли утром пробки в Киеве - читайте по ссылке.
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