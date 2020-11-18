По данным полиции, обошлось без пострадавших.

В Киеве из-за осложнения погодных условий ночью произошло почти полсотни аварий.

Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших. Больше всего, а именно 10 ДТП, произошло в Оболонском районе. Меньше всего - 1 ДТП - в Подольском", - говорится в сообщении.

Столичных водителей призвали учитывать погоду и не нарушать правила дорожного движения.

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, на Троещине утром произошло ДТП с участием фуры и трамвая. Движение общественного транспорта было временно заблокировано.

Как первый снег повлиял на ситуацию на дорогах, были ли утром пробки в Киеве - читайте по ссылке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован