Пробки в Киеве - явление привычное. Предлагаем актуальную информацию о ситуации на столичных дорогах, а также советы, как не попасть в пробку.

Киев и его жители часто страдают от пробок. Чаще всего осложнения движения на столичных дорогах наблюдаются во время утреннего и вечернего часов пик - так называемой рабочей перевозки.

УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 30 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

По состоянию на 10:00 ситуация с трафиком на мостах Киева нормальная. Однако водителям следует учесть, что на Южном мосту в направлении на левый берег проводятся ремонтные работы

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 30 декабря

На левом берегу наблюдается затруднение движения на проспекте Бажана в направлении на Южный мост.

На правом берегу пробки имеют место на проспекте Победы - на участке от станции метро "Святошин" до станции "Берестейская", и в районе станции "Университет". Также значительные пробки - на бульваре Шевченко в обоих направлениях. Стоит в пробке Бессарабская площадь. Пробка имеет место и на Крещатике в направлении Бессарабку.

Большие пробки - на Жилянской и Короленковской (ремонтные работы).

Также существенная пробка фиксируется на улице Вадима Гетьмана в районе Караваевых дач и Индустриального моста в направлении на Чоколовский бульвар. Значительные пробки наблюдаются на улице Сечевых стрельцов в направлении на Большую Житомирскую, что связано с ДТП.

Кроме этого, длинный затор сформировался на улице Чорновила на въезде в Киев в районе Вишневого.

На других участках киевских дорог пробки незначительны или отсутствуют.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН