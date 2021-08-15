Сообщается, что тело Константина Павлова обнаружила его помощница.

СМИ разузнали, что на момент гибели мэр Кривого Рога Константин Павлов пребывал в отпуске, а его супруга отдыхала на море без мужа.

Об этом передает ТСН.

Сообщается, что вчера, 14 августа, Павлов по собственной инициативе провел выездное заседание городского совета.

Его тело якобы обнаружила его помощница, которая позвонила сообщить о случившемся советнику Павлова Андрею Гальченко. Она же также и вызвала полицию на место событий.

Читайте такжеСМИ опубликовали первые фото застреленного мэра Кривого Рога ПавловаСупруга Константина Павлова в этот момент находилась на море в Украине. По имеющейся информации, женщина забила тревогу, когда муж перестал выходить на связь. Она попросила проверить, все ли с ним в порядке.

Смерть мэра Кривого Рога: что известно

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Автор: Катерина Шварц