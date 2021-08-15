Однопартийцы политика не верят в версию о самоубийстве.

Константин Павлов – украинский политик, народный депутат 7 и 8 созывов Верховной Рады, член партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", мэр Кривого Рога с декабря 2020 года, в воскресенье, 15 августа, был найден мертвым на пороге собственного дома в селе Вольное по улице Украинской.

Мужчина лежал в луже крови, рядом находилось оружие - карабин "Сайга". По словам депутата Артема Марчевского, у градоначальника обнаружили огнестрельное ранение в голову. Информацию о смерти политика подтвердил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Пока официальной версии не выдвинуто, однако однопартийцы политика не верят, что тот мог свести счеты с жизнью. Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил, что накануне трагедии у Павлова состоялся разговор с коллегами, и тот был веселым. Он считает, что Константин Павлов убит.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый рассказывал о своих планах", - написал Рабинович.

Президент Зеленский отреагировал на информацию о гибели мэра, заявив, что будет общаться с правоохранительными органами:

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - написал глава государства.

Полиция начала уголовное дело по статье об умышленном убийстве 48-летнего политика.

На месте происшествия находятся глава ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Нацполиции.

По словам Рабиновича, после смерти Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга Народа" Александр Котляр.

Константин Павлов - биография

Родился 12 января 1973 года в Кривом Роге.

В 1992 году закончил техникум по специальности "электрослесарь". Позже в МАУП получил диплом экономиста, а в международном университете Великобритании ЛИНК специальность "менеджер организации".

Получив первый диплом, с 1996 Павлов начал работать на предприятиях Днепропетровской области. С 1996 года — заместитель директора предприятия "Кривбассконсалтинг", в 1998—1999 годах — директор. С 1999 года — заместитель начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности в управлении Южного горно-обогатительного комбината. С 2002 года — первый заместитель директора и исполнительный директор Криворожского сурикового завода.

В 2005 году Павлов вступил в "Партию регионов", а спустя год занял кресло первого зама главы Кривого Рога.

В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Днепропетровского областного совета. В 2010 году стал главой постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровского областного совета. С 2010 года — глава Криворожской городской организации Партии регионов. С октября 2012 года — председатель Федерации футбола Кривого Рога.

В 2012 и 2014 годах избирался народным депутатом Украины. После второго избрания присоединился к парламентской фракции "Оппозиционный блок".

25 декабря 2018 года был включен в санкционный список Российской Федерации "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц".

В декабре 2020 стал городским главой Кривого Рога. Он был кандидатом от ОПЗЖ и во втором туре победил соперника от президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. В первом туре победу одержал действующий мэр Вилкул, который перед вторым туром внезапно снялся с гонки "по состоянию здоровья", но призвал своих сторонников отдать голоса Павлову. На выборах городского главы была зафиксирована самая высокая в Украине явка по вторым турам.

Был женат, воспитывал сына.

Автор: Григорий Бондарь