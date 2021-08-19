В Украине он оказался в мае, однако уже под новым именем. До этого его разыскивали правоохранители, но безрезультатно.

Стали известны новые подробности о грузине Роберте Расояне (Кипшидзе), накануне застреленном в Днепровском районе Киева.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, мужчина ранее был в поле зрения украинских правоохранителей. Впервые это произошло в 2019 году через месяц по прибытию в Украину. Во время отдыха в киевском ресторане с армянином Тенгизом Худояном и немцем Даниэлем Рейнхардом они устроили драку. Тогда они ранили ресторанными ножами двух других посетителей заведения. Расояна суд отправил под домашний арест, двух других фигурантов - освободил под личное обязательство. 17 сентября того же года Расояна по неизвестным причинам объявили в розыск, как и двух его "коллег". Со временем Расояна и Худояна с розыска сняли, однако уже в 2020 году первый стал подозреваемым в совершении другого преступления. Некоторое время его даже искали.

В мае этого года Расоян вновь прибыл в Киев, но уже под фамилией Кипшидзе. Поселился он в многоэтажке на улице Новаторов, возле которой впоследствии его убили. В раненом состоянии его обнаружил проезжавший мимо водитель. Тот вызвал правоохранителей и медиков, но Расояна-Кипшидзе спасти не успели.

Как сообщал УНИАН, 18 августа около 11:30 правоохранители получили сообщение о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

Автор: Юрий Годован