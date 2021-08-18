Полиция разыскивает четверых предполагаемых злоумышленников.

Появились очередные подробности жуткого преступления, совершенного в среду в Киеве. Ранее сегодня посреди улицы избили и застрелили мужчину.

Как сообщает телеканал "Украина 24", погибший - гражданин Грузии. В его убийстве подозревают четверых человек, их поиски продолжаются.

По словам свидетелей, злоумышленники накинулись на прохожего, начав его избивать. После совершили выстрелы в голову и живот, при этом не убив его. Раненый находился в сознании, однако прибытия медиков не дождался и умер.

По данным СМИ, убили Роберта Кипшидзе - участника криминальных разборок в одном из кафе Киева. По словам криминалистов, за убитым могли ранее следить - жители двора сообщили о припаркованной незнакомой машине, которую заметили в кустах.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 11:30 правоохранители получили сообщение о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Личность убитого пока не установлена.

Впоследствии стало известно, что о преступлении правоохранителям сообщил киевлянин, который проезжал мимо. Он позвонил в полицию и рассказал, что пострадавший еще дышал, и попросил прибыть на место медиков и правоохранителей.

Автор: Юрий Годован