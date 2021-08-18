Злоумышленников до сих пор ищут.

В Киеве сегодня посреди улицы избили и застрелили мужчину. СМИ обнародовали новые подробности дерзкого преступления.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, в причастности к стрельбе подозревают четырех мужчин в темной одежде и капюшонах. После инцидента они сумели сбежать во дворы.

О преступлении правоохранителям сообщил киевлянин, который проезжал мимо. Он позвонил в полицию и рассказал, что пострадавший еще дышал, и попросил прибыть на место медиков и правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11:30 правоохранители получили сообщение о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Личность убитого пока не установлена.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован