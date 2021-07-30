На записи видно, как синий микроавтобус с номерным знаком АА 0296 МВ уезжает с включенной сиренной с места ДТП.

Появилось видео последствий дорожно-транспортного происшествия якобы при участии микроавтобуса сотрудников НАБУ и мотоциклиста. Инцидент произошел, когда НАБУшники гнались за СБУшниками, которые везли к себе одиозного экс-судью Николая Чауса.

Запись инцидента появилась в Telegram-канале "Киев оперативный".

На записи видно, как синий микроавтобус с номерным знаком АА 0296 МВ уезжает с включенной сиренной с места ДТП на красный свет. Автор видео (по всей видимости, водитель мотоцикла) утверждает, что данный микроавтобус сбил мотоцикл и уехал. После этого он показывает лежащее на проезжей части двухколесное транспортное средство.

При этом ранее в сети появились снимки, на которых видно, как сотрудники НАБУ стоят около синего микроавтобуса с таким же номерным знаком (АА 0296 МВ) под зданием СБУ.

"Сегодня точно не день НАБУ. Сотрудники НАБУ при преследовании автомобилей СБУ сбили мотоциклиста и скрылись с места ДТП", - говорится в подписи к видео.

Ранее издание "Ракурс" сообщило, что во время преследования детективами НАБУ трех автобусов СБУ с судьей Чаусом был сбит мотоциклист.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко в ответ на просьбу УНИАН прокомментировать сообщения некоторых СМИ про якобы штурм СБУ, а также о том, что во время преследования сотрудниками НАБУ автобусов СБУ с Чаусом якобы сбили мотоциклиста, ответил: "СБУ работает в обычном режиме".

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Сегодня ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел в Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в НАБУ сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили.

В НАБУ призвали передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям бюро.

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.

Справка УНИАН. 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдавии отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Денис Прядко