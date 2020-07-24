На Кировоградщине на посту застрелилась 27-летняя работница колонии

Девушка 1993 года рождения застрелилась из автомата на вышке наблюдения.

На Кировоградщине в Петровской исправительной колонии сегодня, 24 июля, застрелилась на посту работница колонии.

Об этом сообщает «Утренний город», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Девушка 1993 года рождения застрелилась из автомата на вышке наблюдения.

Работница заступила на смену 23 июля в 8 утра. За два часа до конца смены, в шесть утра следующего дня, девушка покончила с собой.

В прокуратуре области информацию подтвердили.

«Подтверждаем факт происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются обстоятельства и причины происшествия», - сообщили в прокуратуре области.

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