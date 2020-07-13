В Чернигове мужчина совершил самоубийство со второй попытки, выпрыгнув из окна больницы
В Чернигове 48-летний мужчина со второй попытки совершил самоубийство, выпрыгнув из окна больницы.
Об этом сообщили в Черниговском городском отделе полиции ГУ НП в области.
Согласно информации, вчера жителя Чернигова госпитализировали с ранением шеи в городскую больницу №3. По данным медиков «скорой», ранение мужчина мог нанести себе ножницами при попытке самоубийства. В больнице пациент вел себя адекватно, его посещал брат, но вечером он выпрыгнул из окна 5-го этажа больницы и погиб.
Предварительно известно, что психиатр госпитализированного не осматривал, с учетом его адекватного поведения.
Как уточнила пресс-секретарь Черниговского городского отдела полиции Наталья Слабеняк, по данному факту возбуждено производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что является стандартной процедурой в такой ситуации. Полиция выясняет все обстоятельства гибели мужчины.
Кроме того, как сообщили в ГУ НП в области, вчера дважды пытался свести счеты с жизнью и 66-летний житель Носовки. Сначала он попытался повеситься, но оборвалась веревка, и затем пенсионер ударил себя ножом в живот. Мужчину госпитализировали и прооперировали. Известно, что он имеет диагноз «шизофрения, алкоголизм» и состоит на учете у психиатра.
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