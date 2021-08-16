Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого вчера, 15 августа, обнаружили застреленным в собственном доме.
Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.
"Сегодня мы рассматриваем три версии: это убийство, самоубийство, также неосторожное обращение с оружием", - сказал он.
Щадило добавил, что полицейские провели детальный осмотр места происшествия и анализ камер видеонаблюдения.
Комментировать видео, которое появилось в Интернете, правоохранители отказались. Говорят, что не знают, как оно появилось в сети, но будут его изучать.
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Смерть мэра Кривого Рога: что известно
15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.
Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".