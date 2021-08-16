По словам друга Павлова, тело нашел помощник мэра, который приехал к нему домой по просьбе жены.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов, которого в воскресенье нашли застреленным на пороге собственного дома, не получал каких-то угроз перед инцидентом.

Об этом сообщил его лучший друг Андрей Гальченко, передает Telegram-канал "Ху**ый Днепр".

По его слова, накануне он общался с Павловым и тот был в хорошем настроении.

Также он сообщил, что тело нашел помощник мэра, который приехал к нему домой по просьбе жены. После этого на место инцидента подоспел и сам Гальченко.

Охраны у погибшего не было, а найденное оружие принадлежит покойному и зарегистрировано на него.

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Смерть мэра Кривого Рога: что известно

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Автор: Денис Прядко