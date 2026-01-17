В воскресенье снова будут действовать графики почасовых отключений света

Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Завтра, 18 января, во всех областях Украины будут восстановлены графики почасовых отключений света.

Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 18 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Видео дня

В компании напомнили, что причина введения ограничительных мер - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

В то же время, ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по каждому конкретному адресу нужно узнавать на официальных страницах облэнерго в регионах.

Возвращение света Киеву и Киевской области

Между тем, как сообщил первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, сегодня состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

"Относительно теплоснабжения. В настоящее время продолжаются работы по возвращению тепла в Киеве в около 100 домов. Сейчас при необходимости питаем их и критические объекты генераторами. Готовим к передаче городу еще более 60 генераторов", - сообщил Шмыгаль.

Также он поручил городу отработать с "Укрзализныцей" и Минвосстановления увеличение количества тепловых ремонтных бригад. В частности, "Укрзализныця" направит на помощь городу минимум 30 бригад тепловиков и предоставит экспертную помощь для скорейшего восстановления тепла в домах. Еще 20 бригад в столицу направят из других регионов.

"Что касается ситуации с электричеством. Ситуация продолжает оставаться сложной. Энергетики работают 24/7. Для исполнения решений штаба, в Киеве уже сегодня приступили к работе дополнительные бригады энергетиков из других регионов. Поручил энергетическим компаниям продолжить увеличение бригад", - сообщил Шмыгаль.

Ситуация с электричеством

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, в нескольких регионах ввели аварийные отключения электрической энергии. Речь шла о части Сумской области, в Полтавской и Харьковской областях.

В то же время, самая сложная ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области. Также сегодня были обесточены потребители в Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: