Депутат утверждает, что у него забрали документы.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Пашковский заявил, что в его служебную квартиру в Киеве ворвались неизвестные, взломав дверные замки и повредив сигнализацию.

Об этом нардеп написал у себя в Facebook.

По словам депутата, из квартиры было изъято его имущество, в том числе корреспонденция и документация парламентария.

"Чтобы избежать каких-либо провокационных действий со стороны преступников, открыто заявляю, что в моем доме никогда не хранилось и не хранится никаких наркотических веществ, огнестрельного оружия, взрывоопасных веществ. Зато в квартире находится пакет документации, который носит режим ограниченного доступа к информации и представляет особую ценность в рамках моей деятельности народного депутата Украины!",- написал Пашковский.

Он также обратился к правоохранителям относительно правовой оценки инцидента.

Судя по фото, на место происшествия уже прибыли правоохранители и журналисты.

Как сообщал УНИАН, ранее на центральном железнодорожном вокзале Киева ограбили народного депутата Владимира Арьева. До этого в столице обокрали автомобиль народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского.

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Автор: Юрий Годован