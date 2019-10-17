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Забрали документы: в Киеве обокрали нардепа Забродского

19:41, 17 октября 2019
Политика
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Ограбление произошло прошлой ночью / фото: УНИАН

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Об этом Obozrevatel cообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, Забродский утром обратился в полицию в Дарницком районе города.

По словам нардепа, неизвестный прошлой ночью разбил стекло его автомобиля Toyota, который был припаркован на одной из улиц Киева.

Незнакомец похитил из салона портфель, в котором было удостоверение народного депутата Украины, документы и планшетный компьютер.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в магазине игрушек на бульваре Леси Украинки обокрали бывшего нардепа-регионала Григория Смитюху.

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Теги: #Верховная Рада#нардеп#Михаил Забродскийпогода в Киеве