Журналистам накануне удалось зафиксировать переписку в партийном чате "слуг".

Глава "Слуги народа", нардеп Александр Корниенко объяснился за скандальную переписку в партийном чате, в которой депутаты предложили называть одну из партий "пророссийскими бл*дями".

В эфире канала "Украина 24" Корниенко уточнил, что речь шла точно не о партии "Батькивщина".

"О другой партии, которая точно более пророссийская, чем "Батькивщина". Наиболее пророссийская в парламенте. Мы решили ее не называть, это фракционное решение", - заявил он.

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На реплику ведущей, что речь в переписке, вероятно, шла именно о "Батькивщине", Корниенко заверил, что по контексту видно, что это не так.

"Макс Бужанский (нардеп от СН, - УНИАН) может подтвердить, что там был другой контекст", - сказал Корниенко.

"Абсолютно разные сообщения", - подтвердил Бужанский.

Что было ранее

Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил однопартийцам во внутреннем чате называть одну из партий "пророссийскими бл*дями". Один "слуг" уточнил, что можно и "к*рвами" или "лярвами". "Пророссийские представители древней профессии. Так мы точно регламент не нарушим", – добавил кто-то из депутатов.

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Автор: Юрий Годован