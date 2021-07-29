Звезда телеканала "1+1" и ведущий тревел-шоу Дмитрий Комаров сделал заявление после смерти своего друга - пилота Игоря Табанюка. Мужчина погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье, которая случилась 28 июля.
О потере товарища и своем мнении о причинах трагедии Комаров рассказал на своей странице в Instagram.
"Мне сложно писать и говорить. Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдал авиации. Её развитию. Человек, который за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл летную школу, проводил праздники для всех желающих", - сообщил Дмитрий Комаров.
Погибший пилот был прекрасным человеком и посвятил всю свою жизнь небу, развитию Прикарпатья и другим людям.
Читайте также"Вы знаете, кто я?!": жена таможенника устроила скандал из-за пьяной езды в Киеве (видео)"Пообщался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией - она была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом", - указал ведущий.
Последний год у Игоря был тяжелый. Аэродром, дело его жизни, пытались "отжать", написал Комаров. Он обратился к руководству города и страны с просьбой не погубить дело жизни Табанюка.
Также Комаров назвал 3 возможные причины трагедии. "Есть видео падения. Штопор. Могу предположить, что это: 1) отказ управления, техники, 2) потеря сознания, приступ, 3) вмешательство в управление пассажиром" - написал ведущий.
Дмитрий Комаров отметил важность проведения детального расследования.
Ранее УНИАН уже сообщал, что последние секунды полета самолета на Прикарпатье случайно сняли на видео. Трагедия попала в объектив камеры отдыхающих на реке.
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