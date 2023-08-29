Ребенок находился в коляске.

На Львовщине произошло смертельное ДТП. Водитель сбил коляску с двухлетним ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе – мальчик погиб.

Как сообщают правоохранители, ДТП произошло 29 августа около 12:00 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Раковец Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Пежо 407", 43-летний житель Нового Роздола, совершил наезд на двухлетнего мальчика, жителя модульного городка одного из сел Львовского района, который находился в детской коляске, которой управляла его мать. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Видео дня

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

ДТП в Украине: другие новости

Вечером 22 августа в Винницкой области произошла масштабная авария. В том ДТП погибли 12 человек, из которых шестеро – дети. Впоследствии стало известно, что погибли две семьи с детьми и их близкие: два брата, их несовершеннолетняя сестра, жены, дети, теща одного из них и кум – крестный отец 2-летнего мальчика, который тоже был в салоне авто.

Несколькими днями ранее крупная авария произошла в Черкасской области. Тогда погибло три человека. Тела погибших пришлось вырезать из разбитых машин спасателям.

Вас также могут заинтересовать новости: