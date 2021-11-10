Мужчина, сбивший на Opel 15-летнюю девочку, после ДТП прятался у приятеля.

Мужчина, задержанный вчера за смертельное ДТП, скрывался в Одессе из-за тяжкого преступления, совершенного ранее за рубежом.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчина, сбивший 4 ноября на Адмиральском проспекте 15-летнюю девочку и ее брата, скрылся с места ДТП. Затем бросил свое авто, и спрятался.

"Пять дней мужчина скрывался в арендованном жилище своего приятеля на улице Каманина. Все это время он не выходил из квартиры, избавился от своего мобильного телефона и постоянно менял операторов мобильной связи на новом гаджете", - рассказали в главке.

Полиция установила место пребывания злоумышленника. Во время неотложного обыска из квартиры, в которой скрывался мужчина, правоохранители изъяли доказательства, свидетельствующие о его причастности к аварии, в том числе ключи от автомобиля Opel и свидетельство о его регистрации.

Читайте такжеВ курортной зоне Одессы горит популярный ночной клуб (видео)Установлено, что фигурант – 28-летний уроженец Одесской области, некоторое время проживал на территории соседнего государства, где, по предварительным данным, совершил преступление. В частности, причинил человеку тяжкие телесные повреждения, после чего начал скрываться от правоохранительных органов этой страны на территории Одесского региона.

Сейчас с правонарушителем проводят неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смертельное ДТП в Одессе

Как сообщал УНИАН, вечером 4 ноября в Одессе, на Адмиральском проспекте, водитель на Opel сбил двух человек – 21-летнего парня и его 15-летнюю сестру, которая погибла на месте ДТП.

Второй потерпевший получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

С места дорожно-транспортного происшествия подозреваемый скрылся, но был задержан 9 ноября.

Автор: Лариса Козовая