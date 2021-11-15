Информацию об издевательствах над ребенком в детсаду проверяет полиция.

На Полтавщине воспитатели в детском саду связали 4-летнюю девочку и заклеили ей рот скотчем.

Об этом в Facebook сообщил председатель Полтавского областного совета Александр Беленький.

"Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который случился в Диканьском районе. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот", – написал он.

Чиновник обратился к руководству Главного управления Национальной полиции в Полтавской области относительно проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

Читайте такжеПод Львовом в детсад решили принимать только детей "коренных" жителей"Я не указываю названия населенного пункта, ни фамилии работников и, конечно, ребенка – все обстоятельства должны быть выяснены и подтверждены, или опровергнуты", – отметил Беленький.

По его словам, он обнародовал эту информацию, поскольку не хочет, чтобы данная история замалчивалась, как это происходило неоднократно в других случаях.

Как сообщил УНИАН руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев, заявлений в полицию в связи с информацией, которую обнародовал Беленький, не поступало. Однако правоохранители начали выяснять обстоятельства происшествия – на место выехала следственно-оперативная группа.

"Проверяем всю информацию. Не исключено, что она не подтвердится. В заметке, которая появилась в Facebook раньше, чем об этом написал Беленький, указаны фамилии воспитателей. Сейчас все тщательно проверим", – заявил Сулаев.

По имеющейся информации, об указанном инциденте в Facebook первой написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц.

Ранее СМИ узнали, что в Луцке в детском саду №37 воспитательница заклеила четырехлетнему мальчику рот скотчем. Родители узнали о физическом насилии, увидев у ребенка царапины.

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Автор: Олег Булашев